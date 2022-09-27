Власти Бурятии заявили о недопустимости увольнения мобилизованных
Улан-Удэ, 27 сентября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Расторжение трудовых договоров с призванными в армию в рамках частичной мобилизации недопустимо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
22 сентября был принят указ главы республики Алексея Цыденова, согласно которому работодателям предписано обеспечить сохранение рабочих мест за мобилизованными работниками.
Председатель государственно-правового комитета администрации главы Валерия Халташкинова также напомнила о постановлении федерального правительства. Согласно документу, служебные контракты с мобилизованными работниками подлежат приостановлению и не подлежат расторжению.
«Указанные особенности регулирования трудовых отношений распространяются как на работников, работавших на постоянной основе, так и для сотрудников, работавших по срочным трудовым договорам и срочным служебным контрактам», — отметил она.
На период приостановления трудового договора с мобилизованным работодатель может нанять по срочному договору другого работника.
Читайте также: «Бодрые, смелые и решительные» — Улан-Удэ провожает мобилизованных