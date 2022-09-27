Улан-Удэ, 27 сентября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Расторжение трудовых договоров с призванными в армию в рамках частичной мобилизации недопустимо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

22 сентября был принят указ главы республики Алексея Цыденова, согласно которому работодателям предписано обеспечить сохранение рабочих мест за мобилизованными работниками.

Председатель государственно-правового комитета администрации главы Валерия Халташкинова также напомнила о постановлении федерального правительства. Согласно документу, служебные контракты с мобилизованными работниками подлежат приостановлению и не подлежат расторжению.

«Указанные особенности регулирования трудовых отношений распространяются как на работников, работавших на постоянной основе, так и для сотрудников, работавших по срочным трудовым договорам и срочным служебным контрактам», — отметил она.

На период приостановления трудового договора с мобилизованным работодатель может нанять по срочному договору другого работника.

Читайте также: «Бодрые, смелые и решительные» — Улан-Удэ провожает мобилизованных