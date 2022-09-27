София, 27 сентября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Болгарии выступило с официальным заявлением, в котором призвало болгарских граждан временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию. Об этом 27 сентября сообщает софийская газета «Факты».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Как отмечено в документе болгарского внешнеполитического ведомства, рекомендация связана с потенциальной «опасностью для жизни и здоровья граждан Болгарии на территории РФ». При этом соответствующее предостережение власти Софии объясняют «сложной международной ситуацией».

Одновременно правительство Болгарии настоятельно рекомендовало гражданам страны, находящимся на территории Российской Федерации, немедленно вернуться на родину.

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