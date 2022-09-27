Москва, , 14:03 — REGNUM Правовая система России готова к принятию новых регионов. Об этом 27 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Разумеется, и наши законодатели, и наши органы исполнительной власти и правовые подразделения готовы», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, референдумы о воссоединении с Россией стартовали в Донецкой и Луганской Народной Республиках, а также на освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей 23 сентября и продлятся до 27 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что Госдума 28 сентября проголосует за воссоединение ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областей и России. По его убеждению, «решение должно быть соответствующим образом обеспечено, и не только дополнительной мобилизацией, военно-политическими мерами, но и тылом и дружной поддержкой».

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