Оренбург, , 14:02 — REGNUM В Оренбурге XV международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» пройдёт скромно. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём телеграм-канале 27 сентября.

Президент Международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард» в городе Оренбурге Татьяна Воронецкая и народный артист России Олег Меньшиков на звёздной дорожке Наталья Хомутова © ИА REGNUM

В этот раз кинофестиваль обойдётся без помпезных церемоний открытия и закрытия. Ряд активностей отменят.

«Кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард» пройдет в камерном формате. Открытие и закрытие фестиваля будут скромными — без красных дорожек и фейерверков. Проведем событие без потерь бюджетных средств и профессиональных отношений, отменим те активности, которые можно отменить», — сказал глава региона.

Без изменений останется программа показов фильмов. Напомним, главное культурной событие года в Оренбуржье состоится с 14 по 19 октября.

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