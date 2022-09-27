Архангельск, 27 сентября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В Архангельске проводили в последний путь Олега Ходотая, погибшего в ходе спецоперации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гвоздики

«Олег был настоящим Патриотом своей страны. Он был веселым, добрым и отзывчивым другом и товарищем, хорошим семьянином и любящим отцом и мужем. У Олега осталось 4 маленьких детей», — говорится в паблике Лешуконского района, где Олег Ходотай вырос.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области не выявили нарушений при мобилизации граждан в Вооруженные силы РФ.