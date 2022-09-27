София, , 14:01 — REGNUM Конституционный суд Болгарии (КСБ) признал занятия проституцией и попрошайничеством в стране законными видами получения денежных средств. Об этом 27 сентября сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, это постановление было принято КСБ на внеочередном заседании. Ранее с предложением внести соответствующие поправки в уголовный кодекс выступил генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев.

«Положения, предусматривающие наказание за эти виды деятельности, безнадежно устарели, — резюмировал, в частности, он. — Болгария должна идти в ногу со временем и избавляться от предрассудков прошлого».

Напомним, согласно УК Болгарии от 1991-го года за занятие проституцией и попрошайничество (бродяжничество) были предусмотрены штрафы и тюремное заключение.

Предполагается, что новые положения вступят в силу с 1 октября текущего года. Постановление Конституционного суда не требует дополнительного подписания парламентом и президентом страны.