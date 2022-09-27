Чайковский, Пермский край, , 14:01 — REGNUM Российская биатлонистка Тамара Дербушева выиграла индивидуальную гонку на летнем чемпионате России. Соревнования проходят в Чайковском (Пермский край).

Летний биатлон Miceman

Дербушева завоевала золото, преодолев дистанцию 15 км за 46 минут 59,1 секунды. Она допустила один промах на четырёх огневых рубежах.

Второе место заняла Виктория Сливко, отставшая от победительницы на 1 минуту 23,2 секунды и допустившая два промаха. Замкнула тройку Ирина Казакевич, у которой три неточных выстрела и отставание в 1 минуту 31,3 секунды.

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