Чайковский, Пермский край, 27 сентября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Российская биатлонистка Тамара Дербушева выиграла индивидуальную гонку на летнем чемпионате России. Соревнования проходят в Чайковском (Пермский край).

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Дербушева завоевала золото, преодолев дистанцию 15 км за 46 минут 59,1 секунды. Она допустила один промах на четырёх огневых рубежах.

Второе место заняла Виктория Сливко, отставшая от победительницы на 1 минуту 23,2 секунды и допустившая два промаха. Замкнула тройку Ирина Казакевич, у которой три неточных выстрела и отставание в 1 минуту 31,3 секунды.

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