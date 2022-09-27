Кемерово, 27 сентября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Учёные Кемеровской области разработали новый вид костного цемента для эндопротезирования. Он представляет собой медицинский композитный материал на основе акриловой смолы высокой очистки и предназначен для фиксации полимерных или металлических компонентов эндопротеза на живой кости. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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За счёт внедрения в состав костного цемента различных наполнителей учёные улучшили физические и механические свойства материала.

По данным учёных, инновационный состав имеет повышенную прочность, а наличие оксидных частиц позволяет снизить риск осложнений.

Отмечается, что проект находится на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, подана заявка на получение патента.