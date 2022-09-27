София, , 13:58 — REGNUM После выборов в Народное собрание (парламент) Болгарии, запланированных на 2 октября текущего года, в высший законодательный орган страны могут пройти шесть основных партий, активно представленных в болгарском политикуме. Об этом 27 сентября со ссылкой на данные опроса, проведенного софийской Независимой социологической службой в рамках общенационального исследования, сообщает БТВ.

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По словам экспертов, основные места в парламенте Болгарии могут занять кандидаты от ГЕРБ — СДС, поддерживаемые 23,7% избирателей, «Продолжаем перемены» (16,9%), «Болгарской социалистической партии» (9,9%), «Возрождение» (8,7%) и «Демократической Болгарии» (7,8%). В отчете социологов отмечается, что общая картина выборов может измениться даже накануне всенародного голосования.

В ходе соответствующего исследования с 17 по 23 сентября было опрошено 1024 человек, представляющих различные слои болгарского общества. При этом о своем намерении прийти на избирательные участки заявило более половины респондентов.