Южно-Сахалинск, 27 сентября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. На Сахалине мужчина, который работает экономистом в Корсакове, оказывает мобилизованным для спецоперации в защиту Донбасса бесплатные услуги такси. При этом он никогда не работал таксистом, написало astv.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Сам мужчина под мобилизацию не попал, так как не подходит под критерии отбора бойцов для спецоперации. Но в случае, если его призовут, он готов отдать долг Родине.

О готовности бесплатно отвезти мобилизованных он сообщил в соцсетях.

«Ребята обращаются, ездим по магазинам, закупаемся всем необходимым — одежда, обувь, рюкзак, медикаменты, фонарики… Не у всех есть машина, кто-то из других районов. Если надо, отвожу в аэропорт», — рассказал таксист-волонтёр.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине под частичную мобилизацию для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса попал советник министерства жилищно-коммунального хозяйства региона Арсен Рамазанов.