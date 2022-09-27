Веллингтон, , 13:58 — REGNUM Одичавшие свиньи разбойничают в пригородах Веллингтона, столицы Новой Зеландии, убивая козлят на городских фермах, пугая собак и разоряя сады жителей. Об этом 27 сентября сообщает газета Guardian.

Кабан

Владельцы фермы в столичном пригороде Бруклин, в 10 минутах езды от центра Веллингтона, за последние месяцы потеряли из-за нападений свиней около 60 козлят. Часто от них остаются лишь обгрызенные кости и копыта.

Городской совет Веллингтона подтвердил, что популяция одичавших свиней в пригороде, который примыкает к фермерским угодьям и местам для прогулок, растет и создает проблемы для местных жителей.

Одичавшие свиньи в Новой Зеландии происходят от домашних свиней, завезенных из Европы еще в конце XVIII века. Сейчас они прочно обосновались примерно на трети территории страны и наносят ущерб местным экосистемам и пастбищам, убивают молодняк сельскохозяйственных животных и являются переносчиками бычьего туберкулеза.

Местная жительница Наоми Стинкамп рассказала, что месяц назад ее муж застрелил хряка, который прорвался через забор на их ферму и подошел близко к дому. Животное весом 120 кг было самым крупным из всех, с которыми они сталкивались за пять лет фермерства. Разместив фото в соцсети, женщина стала получить отклики об аналогичных происшествиях.

«Просто безумие, сколько людей рассказали, что к ним в сад залезли свиньи, что свиньи загрызли их собак, — сказала Стинкамп. — Один парень кормил их и думал, что это очень круто, пока свинья не напала на него».

Трудно назвать точное количество свиней, бегающих по окрестностям, но «очевидно, что произошел всплеск», сказал представитель местного совета Ричард Маклин.

Совет нанимает охотника для регулярного уничтожения вредителей на окрестных холмах.

«Он делает, что может, и сдерживает численность, — говорит Маклин. — Но нельзя зайти на частную землю без разрешения владельца, поэтому трудно контролировать то, что там происходит».

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