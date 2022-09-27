Джакарта, , 13:57 — REGNUM Индонезийский военно-морской флот готовит 12 военных кораблей для обеспечения безопасности во время проведения саммита G20, который состоится на Бали в ноябре, сообщает CNN Indonesia.

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«Мы готовим 12 военных кораблей в контексте безопасности на море», — заявил начальник штаба ВМС Индонезии Юдо Маргоно.

Юдо Маргоно заявил, что существует вероятность того, что военные корабли из иностранных стран также будут развернуты для обеспечения безопасности саммита на Бали. Однако все должны подчиняться командованию индонезийского военно-морского флота.

Типы развернутых военных кораблей ВМС Индонезии еще не определены.

Как сообщало ИА REGNUM, российского президента Владимира Путина ждут с визитом в Индонезию на саммит G20 в ноябре.

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