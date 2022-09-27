Москва, , 13:57 — REGNUM Россия вполне может стать развитой экономикой, существенно отличающейся от ультралиберальных аналогов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Главными инициаторами нового пакета санкций становятся «новые» страны Европы. Они используют старый бюрократический подход — чем больше, тем лучше, — сказал Ордов. — Более семи тысяч принятых санкций им кажутся явно недостаточными, так как запас финансовой прочности российской финансовой системы оказался выше, чем могли предположить европейские и иные экономические знатоки. Россия вполне может стать развитой экономикой, существенно отличающейся от ультралиберальных аналогов».

При этом он подчеркнул, что свобода движения капитала стала главным лозунгом международных спекулянтов, которые кроются за вывеской инвестиционных или хедж-фондов, международных банков и т.п.

«Отключение от SWIFT российских банков неслучайно не осуществлялось ранее, так как это способно привести к неприемлемым потерям для европейской экономики, — также заметил Ордов. — Риторика Европы всегда была ее козырной картой, но экономический негатив от принятия «очередных пакетов» европейцы из старой Европы не очень хотят взять на себя. Рыночная экономика — страшная сила. «Волосатая рука» рынка уже дала возможность финансовым организациям «подержать за горло» сограждан».

По его мнению, новые санкции лишь способны убедить людей в том, что рыночные механизмы являются способом разделения мира на «золотой миллиард» и остальных.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз пытается нанести РФ ущерб в сфере экспорта высокотехнологичных товаров.

Читайте ранее в этом сюжете: Средства давления на РФ постепенно исчерпываются — о новых санкциях Запада