Тбилиси, , 13:57 — REGNUM Появление БТР и другие меры ужесточение режима контроля на пограничном пропускном пункте «Верхний Ларс» на въезде в Грузию с российской стороны является внутренним делом России. Об этом 27 сентября заявил журналистам министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Россия и Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас и до сих пор был строгий контроль на пограничных пунктах пропуска, куда ехали туристы, на какие средства и т.д. Сегодня этот контроль ужесточён ещё большим ресурсом, и мы не видим угроз на данном этапе», — сказал глава минобороны.

По поводу вопроса о возможной опасности, которая может исходить от каких-либо граждан РФ, Бурчуладзе отметил, что такой риск теоретически всегда был. Министр подчеркнул, что за этим следят специальные службы и контролируют в случае возникновения подозрений.

Напомним, на КПП «Верхний Ларс» решено установить мобилизационный пункт военкомата. Ранее туда пригнали БТР для предотвращения вероятных попыток бесконтрольного перехода границы.

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