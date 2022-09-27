Уфа, 27 сентября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Заморозки до — 6 °C ожидаются в Башкирии. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

jill111 Заморозки

Сообщается, что днем 28 сентября в регионе ожидается дождь. Ночью может похолодать до 0 °C, при прояснениях ожидаются заморозки до — 6 °C, днем температура воздуха может подняться до +10°С.

Напомним, 27 сентября в Уфе начался отопительный сезон.

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