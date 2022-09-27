Москва, 27 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В настоящее время на российском фондовом рынке эмоции берут верх над готовностью пользоваться биржевыми подсказками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал падение индексов Мосбиржи и РТС.

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«Такая сильная динамика бывает перед ожиданием чего-то радикального — либо более сильного падения (что маловероятно, так как у ЦБ РФ уже есть практика борьбы со спекулянтами, и рынок обрушить не дадут), либо разворота, да и возможно с гэпом. Так как если 29–30 сентября будут считать «дном», то вкладываться с «обесцененные бумаги» будут все повально, — сказал Тимофеев. — У любых активов есть рыночная и реальная цена. В топе, как правило, системообразующие компании, банкротство которых никому не выгодно. Очевидно, что сейчас на рынке эмоции берут верх над настроением пользоваться готовыми подсказками и биржевыми практиками».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в настоящее время участники российского фондового рынка принимают нерациональные, во многом эмоциональные решения.