Сеул, , 13:56 — REGNUM В Южной Корее работают над созданием фонда развития оборонной промышленности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, фонд, капитал которого составит 120 млрд вон (~$83,9 млн), будет сформирован из средств банков, частных инвесторов, профильных госучреждений.

Ожидается, что фонд будет действовать в течение десяти лет.

Основными объектами инвестиций станут средние оборонные предприятия, а также малые и средние компании, занятые в областях аэрокосмических технологий, искусственного интеллекта, робототехники, дронов, полупроводников и энергетики.