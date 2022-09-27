Сеул, 27 сентября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Южной Корее работают над созданием фонда развития оборонной промышленности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, фонд, капитал которого составит 120 млрд вон (~$83,9 млн), будет сформирован из средств банков, частных инвесторов, профильных госучреждений.

Ожидается, что фонд будет действовать в течение десяти лет.

Основными объектами инвестиций станут средние оборонные предприятия, а также малые и средние компании, занятые в областях аэрокосмических технологий, искусственного интеллекта, робототехники, дронов, полупроводников и энергетики.