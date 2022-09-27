Вашингтон, 27 сентября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Подавляющее большинство сторонников Республиканской партии США поддерживает решение губернаторов-республиканцев отправить нелегальных мигрантов, прибывающих на южную границу, в штаты, находящихся под контролем демократов, сообщает The Hill.

Мигранты

Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис ранее в сентябре вызвал бурю негодования, когда он вывез почти 50 мигрантов из Техаса в элитное сообщество Мартас-Винъярд в штате Массачусетс. Этот шаг привел в ярость демократов, которые обвинили Десантиса в использовании мигрантов в политических целях.

На это указывают результаты опроса общественного мнения, проведенного CBS News. Он показал, что 87% вероятных избирателей-республиканцев одобрили этот шаг по сравнению с 20% демократов и 48% сторонников независимых кандидатов.

Между тем, 80% демократов не одобряют эту тактику по сравнению с 13% республиканцев.

Многие считают, что Десантис является возможным кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году.