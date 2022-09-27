Москва, 27 сентября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором чтении законопроект, в котором российское правительство наделяется полномочиями по утверждению порядка проведения экспертизы обоснований ориентировочной стоимости строительства судна и цен проектирования, строительства, ремонта и утилизации судна, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Нам нужно иметь надежные организационные экономические, финансовые механизмы для строительства отечественного флота», — сказал в ходе пленарного заседания зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов («Единая Россия»).

В документе также предусмотрены дополнительные полномочия для Министерства промышленности и торговли. Оно, в частности, сможет утверждать ряд методических документов, которые используются при определении ориентировочной стоимости строительства судна и трудоемкости проектирования, строительства, ремонта или утилизации судна.

Экспертиза обоснованности ориентировочной стоимости работ будет проводиться в случаях, установленных актами правительства РФ.