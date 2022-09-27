Донецк, 27 сентября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Донецк и Горловку, сообщили 27 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:05 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — н. п. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 13:00 из Дзержинска боевики ВСУ выпустили по Центрально-городскому району Горловки пять снарядов калибра 155 мм.