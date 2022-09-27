Ярославль, , 14:08 — REGNUM Депутаты областной думы поддержали предложенный правительством региона бюджет мероприятий по комплексной модернизации общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Новый автобус в Ярославле yarregion.ru

Вопрос обсуждался на заседании Ярославской областной думы в рамках принятия поправок в региональный бюджет. В ближайшие два года на организацию работы и модернизацию транспорта будет направлено 15,8 миллиардов рублей — 14,5 миллиардов на автобусы и 1,3 миллиарда на трамвай.

«Запланированные расходы соответствуют объему перевозок, который необходим для удовлетворения потребностей населения. Наша задача — обеспечить людям комфортное и безопасное передвижение на общественном транспорте», — отметила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.

Модернизация будет комплексной, она предусматривает два новых принципа в организации работы системы общественного транспорта. Первый — это переход на брутто-контракты. Второй — создание цифровой системы. Правительство области уже ведёт работу над созданием единого центра управления, который позволит контролировать движение всего общественного транспорта.

В областном правительстве также пояснили, что к подвижному составу будет предъявлены единые требования: возраст не старше одного года на момент выхода на маршруты, низкий пол, адаптация для маломобильных групп граждан, наличие систем видеонаблюдения, речевого и визуального информирования пассажиров, учета пассажиропотока, устройств безналичной оплаты проезда и ряд других.

По расчётам департамента транспорта Ярославской области, автопарк, вместе с резервом, должен составлять 670 машин.

«Модернизация системы транспорта общего пользования — это переход на совершенно новый уровень транспортного обслуживания. Для этого необходимо подготовить аукционную документацию, провести конкурентные процедуры и заключить долгосрочные государственные контракты с перевозчиками. Отбор перевозчиков возможен и будет производиться только на основании открытого конкурса в соответствии с требованиями 44-ФЗ», — подчеркнула Татьяна Черемных.

В итоге депутаты Яроблдумы поддержали бюджет мероприятий, необходимых для модернизации автотранспортной инфраструктуры в регионе. Переход на новые условия работы будет осуществляться поэтапно — с февраля по апрель 2023 года.

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