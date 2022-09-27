Ярославское правительство представило план транспортной модернизации
Ярославль, 27 сентября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Депутаты областной думы поддержали предложенный правительством региона бюджет мероприятий по комплексной модернизации общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Вопрос обсуждался на заседании Ярославской областной думы в рамках принятия поправок в региональный бюджет. В ближайшие два года на организацию работы и модернизацию транспорта будет направлено 15,8 миллиардов рублей — 14,5 миллиардов на автобусы и 1,3 миллиарда на трамвай.
Модернизация будет комплексной, она предусматривает два новых принципа в организации работы системы общественного транспорта. Первый — это переход на брутто-контракты. Второй — создание цифровой системы. Правительство области уже ведёт работу над созданием единого центра управления, который позволит контролировать движение всего общественного транспорта.
В областном правительстве также пояснили, что к подвижному составу будет предъявлены единые требования: возраст не старше одного года на момент выхода на маршруты, низкий пол, адаптация для маломобильных групп граждан, наличие систем видеонаблюдения, речевого и визуального информирования пассажиров, учета пассажиропотока, устройств безналичной оплаты проезда и ряд других.
По расчётам департамента транспорта Ярославской области, автопарк, вместе с резервом, должен составлять 670 машин.
В итоге депутаты Яроблдумы поддержали бюджет мероприятий, необходимых для модернизации автотранспортной инфраструктуры в регионе. Переход на новые условия работы будет осуществляться поэтапно — с февраля по апрель 2023 года.