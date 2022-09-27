Волгоград, , 13:53 — REGNUM На новый маршрут выйдет тестовый электробус в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе администрации города.

Электробус Дарья Антонова © ИА REGNUM

С 28 сентября по 7 октября электробус будет соединять больничный комплекс и кардиоцентр. От больничного комплекса он поедет по улицам Космонавтов, Симонова, бульвару 30-летия Победы, улицам Московской и Качинцев, затем по проспекту имени Жукова выйдет на Вторую продольную магистраль, по которой доедет до улицы Маршала Василевского и по ней поднимется к кардиоцентру.

В обратном направлении транспорт сначала проедет до ТЦ «Акварель» и оттуда по проспекту Университетскому отправится в Дзержинский район. Общая протяженность нового маршрута с учётом полного круга составит порядка 40 км.

За первые недели работы тестового электробуса на нём проехали уже порядка шести тысяч жителей Волгограда.

Как сообщало ИА REGNUM, электробус предоставил городу производитель, Камский автомобильный завод, для оценки эксплуатационных характеристик.