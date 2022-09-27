Уфа, , 13:48 — REGNUM Мобилизованных проводили на службу в башкирском городе Стерлитамаке. Об этом 27 сентября сообщил глава администрации города Стерлитамак Рустем Газизов на своей странице в социальной сети.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Времена непростые, но каждый раз, когда России грозила опасность, её народ без тени сомнения, плечом к плечу вставал на защиту государства. Так происходит и сейчас. Мы пишем историю, и каждый из стоящих сегодня на площади мужчин уже герой. Верим, что они вернутся с победой. А мы будем ждать их возвращения», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Он сообщил, что частичная мобилизация нужна для защиты Родины, её территориальной целостности и суверенитета, а также для обеспечения безопасности народа и людей на освобождённых территориях б. УССР.

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