Москва, 27 сентября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР) не получал каких-либо заявлений от Анастасии Давыдовой и не располагает информацией о её местонахождении. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 27 сентября на сайте организации.

Олимпийский комитет России

Ранее сообщалось, что Давыдова покинула территорию России и заявила, что не планирует возвращаться в страну.

«ОКР на текущий момент не располагает информацией от пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой о том, что она или кто-то из членов её семьи покинул территорию нашей страны и не планирует возвращаться в Россию», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Давыдова, которая с мая 2014 года является генеральным секретарём ОКР, не подавала заявлений о формальном сложении с себя полномочий.

В ОКР сообщили, что ведут плановую работу, в том числе по подготовке к отчётно-выборному собранию. Аппарат организации работает в усиленном режиме, а операционная деятельность не зависит от личной ситуации генерального секретаря.

В организации подчеркнули, что соответствующие решения при необходимости будут приниматься в соответствии с уставом ОКР.