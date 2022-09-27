Троицк, Челябинская область, , 13:45 — REGNUM В Челябинской области трое жителей Троицка осуждены за убийство. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Приговор вынес облсуд. Установлено, что 4 марта 2021 года трое граждан распивали с потерпевшим алкоголь. В ходе конфликта они нанесли ему множественные удары палкой, ногами и ножом, а затем завернули в ковёр и вынесли на улицу на мороз. В результате гражданин скончался.

Суд назначил подсудимым от 13 до 16 лет колонии. Также каждый из них должен уплатить по 500 тыс. рублей родственнику убитого.