Оренбург, , 13:45 — REGNUM В Оренбургской области чиновникам поручено работать адресно в гражданами, которые призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил в своём телеграм-канале 27 сентября сообщил губернатор Денис Паслер.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поручил наладить адресную работу с оренбуржцами, которые призваны по частичной мобилизации. У людей возникает множество вопросов, с которыми необходимо разбираться, в том числе на местах. Работает горячая линия по вопросам мобилизации, актуальная информация публикуется на федеральном портале Объясняем. РФ. Главам территорий тоже нужно активно включиться в работу, проводить личные приемы. Внимание необходимо уделить каждому человеку», — сказал глава Оренбуржья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин объявил 21 сентября о частичной мобилизации граждан. В ее рамках из Оренбуржья уже отправлены первые резервисты.

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