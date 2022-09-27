Санкт-Петербург, 27 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Котельные и сети ГУП «ТЭК СПб» полностью готовы к отопительному сезону в Санкт-Петербурге. Об этом 27 сентября сообщили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Пресс-служба Колпинского района СПб. ГУП «ТЭК СПб»

Имеющиеся у предприятия 4755 км труб готовы к запуску отопления на регулярной основе. Из их общего числа 756 км относятся к тепломагистралям, а к внутриквартальным тепловым сетям — 3944 км. Также к отопительному сезону готовы 272 котельные с подключенной нагрузкой 9 208,26 Гкал/час и 218 тепловых пунктов.

«Все работы по подготовке выполнены. Филиал готов войти в новый отопсезон с новым оборудованием», — заявил директор филиала энергетических источников ТЭКа Игорь Вагин.

Перед началом отопительного сезона, минувшим летом, специалисты провели 260 испытаний, которые позволили обнаружить 375 дефектов и слабых участков на теплосетях. Для восстановления системы обновили 1145 метров труб.

Отметим, что с начала 2022 года специалисты «ТЭК СПБ» в рамках ремонта заменили 9 км труб, что почти на треть больше, чем за 2021 год.

Ранее специалисты другой теплоэнергетической компании — АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» — подготовили к отопительному сезону в Петербурге 87 центральных тепловых пунктов (ЦТП), пять насосно-перекачивающих станций и три насосные станции смешения.