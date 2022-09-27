Рабочий посёлок Любинский, Омская область, , 13:45 — REGNUM В Любинском районе Омской области состоялись проводы граждан, попавших под частичную мобилизацию. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 сентября в правительстве региона.

Проводы мобилизованных в Любинском районе Омской области Оmskportal.ru

Уточняется, что отправка мобилизованных любинцев проводилась 23, 24 и 26 сентября. По словам врио военного комиссара по Любинскому и Саргатскому районам Марины Поздняковой, всё проходит организованно, с чётким соблюдением указа президента РФ о частичной мобилизации.

«Мы оформляем документы граждан, проживающих в Любинском и Саргатском районах, для отправки в город Омск», — отметила она.

Позднякова пояснила, что призыву подлежат граждане, состоящие в запасе, проходившие службу в Вооружённых Силах и имеющие определённые военно-учетные специальности, боевой опыт.

Резервистов провожали члены их семей. Мобилизованный житель села Замлетёновка Владимир Гунт подчеркнул, что едет защищать своих родных и близких, в первую очередь, ветеранов: «Надеемся, что скоро вернёмся обратно к своим семьям».

Как рассказала Кульмадина Крымова, её сын, работающий в городе, ждал повестку. «Мама, я пойду служить, мне надо вас защищать», — сказал он.

Глава Любинского района Абай Ракимжанов пожелал мобилизованным хорошей службы, здоровья и скорейшего возвращения домой. В автобусы мужчины направились под марш «Прощание славянки».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Власти Омской области отчитались о том, что частичная мобилизация проводится во всех районах региона и в Омске.

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