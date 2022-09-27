Москва, , 13:44 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает важным объединить с Зимбабве возможности для противостояния санкциям.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Нам правильно было бы, в рамках нашего сотрудничества, обсуждать вопросы, которые имеют отношение, как к вашей стране, так и к нашей. У нас есть общие вызовы. Санкции введены и в отношении Зимбабве и в отношении Российской Федерации, поэтому нам крайне важно, в рамках международного сотрудничества, объединить возможности для того, чтобы противостоять давлению, которое, вопреки международного права, оказывается на наши страны и от этого страдают наши граждане», — сказал Володин в ходе встречи со спикером Национального собрания парламента Зимбабве Джейкобом Мудендой.

«Мы должны сделать все, для того чтобы мир жил по правилам, но увы, сегодня это нарушается, причем во главе этих процессов США, которые пытаются под себя выстроить все страны и играет роль гегемона», — подчеркнул спикер Госдумы.

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