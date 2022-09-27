Саратов, , 13:48 — REGNUM Вечером 26 сентября в Саратове неизвестные разрисовали черными маркерами один из старейших монументов города — памятник борцам революции 1905 года. Об этом сообщила исполняющая обязанности мэра Саратова Лада Мокроусова.

Исполняющая обязанности главы Саратова Лада Мокроусова t. me/busargin_r/3738

Объект культурного наследия приведут в порядок уже сегодня, но случай вопиющий, заявила 27 сентября и. о. главы областного центра.

«Уважать, сохранять и беречь историю родного города нужно обязательно!» — добавила Мокроусова, обращаясь к полиции с просьбой по поиску и привлечению виновных к ответственности.

Для предотвращения подобных актов вандализма необходимо усилить патрулирование общественных пространств города, считает спикер.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове в сентябре вблизи территории бывшего центрального аэропорта был испорчен переданный в знак памяти об авиационном заводе самолет.

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