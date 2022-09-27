Москва, , 13:44 — REGNUM Работникам сельского хозяйства, которые призываются в рамках частичной мобилизации, необходимо оказать поддержку. Об этом 27 сентября на совещании, посвящённом ходу сезонных полевых работ в России, заявил президент России Владимир Путин.

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«В рамках частичной мобилизации призываются в том числе работники сельского хозяйства. Необходимо оказать всестороннюю поддержку их семьям», — указал российский лидер, обращаясь к главам регионов.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что суммарный сбор зерна в РФ в этом году может составить рекордные 150 млн тонн. Глава государства призвал наращивать производство отечественных качественных и доступных товаров.

Напомним, указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября.