Тюмень, , 13:44 — REGNUM Летевший из Тюмени в Москву самолёт 27 сентября сигнализировал об отказе бортовой системы TCAS. которая отвечает за предупреждение столкновения воздушных судов в воздухе. Об этом пишет телеграм-канал «Авиаинцидент».

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Проблема, по сведениям канала, обнаружилась уже в воздухе.

«Сообщение поступило в 3: 55 мск в зоне ответственности Екатеринбургского районного центра Единой системы организации воздушного движения», — говорится в сообщении канала.

Самолёт, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот-Российские авиалинии», продолжил полёт, и прибыл в пункт назначения без происшествий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Германии 24 сентября столкнулись два легкомоторных самолета, погибли два человека.

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