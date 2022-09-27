Херсон, 27 сентября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Херсонская область не будет объявлять о независимости — жители региона хотят воссоединения с Россией. Об этом глава администрации региона Владимир Сальдо заявил 27 сентября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, не будет специального объявления о независимости региона. Оно не требуется, хотя, вероятно, будет технологический промежуточный период.

«Граждане хотят, чтобы мы были в составе Российской Федерации. А Российская Федерация — это независимое государство, поэтому какой-то промежуток времени он, наверное, технологически будет, просто объявляться не будет», — сказал Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября, в последний день референдума по вопросу воссоединения с Россией, в Херсонской области открылись стационарные участки для голосования.

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