Майкоп, , 13:43 — REGNUM Военнообязанные из Адыгеи, призванные в войска в рамках объявленной частичной мобилизации, будут первоначально обучаться и готовиться к отправке для дальнейшего несения службы. Для обучения в республике имеется свой учебный центр и полигоны. Об этом сообщил военный комиссар республики Александр Аверин.

Адыгея Adygheya.ru

«У нас есть межрегиональный межведомственный учебный центр. В ряде воинских частей Майкопского гарнизона, при каждой воинской части есть полигоны, на которых они [мобилизованные] будут проходить подготовку», — приводит слова военкома ТАСС.

По словам Аверина в настоящее время уже сформированы из призванных по мобилизации два подразделения. Всего их будет три. Точное число бойцов в них не подлежит разглашению, так как является служебной информацией.

Кроме того, военком сообщил о том, что освобождаются от мобилизации сотрудники семи предприятий Адыгеи, имеющие бронь. Среди них только те, кто состоял на учете в военкомате и имеет необходимую воинскую специальность.