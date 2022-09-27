Южно-Сахалинск, , 13:42 — REGNUM На Сахалине не всех жителей обеспечили углём перед зимой. Особое опасение ситуация вызывает в семи районах островного региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября в областном правительстве.

Без отопления Kuzpress.ru

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Заявки на поставку угля подали 5600 жителей Сахалина. Доставили топливо только по 3248 заявкам. Ещё 2352 — находятся в работе. Необходимо отгрузить населению 29 тыс. тонн угля, завезено в область 20 тыс. тонн.

Как рассказала министр ЖКХ Сахалина Наталия Куприна, наиболее сложная ситуация в тех районах, где обработано менее половины заявок — не исполнены 89 в Анивском районе, 282 — в Долинском, 430 - в Корсаковском, 228 - в Поронайском, 262 - в Углегорском, 494 - в Холмском, 560 - в Южно-Сахалинске.

«Холода приближаются, но, как выяснилось, далеко не во всех районах учли ошибки прошлого года и наладили своевременную поставку угля жителям. До конца этой недели жду четкий график исполнения по всем заявкам. В этом году задержек не потерплю!» — сказал губернатор области Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, отопление уже поступает в 46 223 многоквартирных домов Подмосковья.