Париж, , 13:42 — REGNUM В ходе визита в Киев министр иностранных дел Франции Катрин Колонна встретится с президентом киевского режима Владимиром Зеленским, министром иностранных дел и генеральным прокурором, сообщает Le Parisien.

Глава МИД Франции Катрин Колонна diplomatie.gouv.fr

«Министр желает продемонстрировать солидарность Франции с народом Киева и полную решимость усилить поддержку киевскому режиму», — говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел Франции.

Согласно тому же источнику, неожиданный визит главы МИД Франции направлен на то, чтобы подчеркнуть «усиление поддержки, оказываемой Францией, как в плане поставок оборонной техники, так и в финансовом и гуманитарном плане».

МИД Франции обсуждает отправку киевскому режиму катера с «более 1000 тонн помощи на борту» и усилия по созданию «защитной зоны» вокруг Запорожской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна отправилась с визитом в Киев.

Читайте ранее в этом сюжете: «Рада вернуться» — глава МИД Франции отправилась в Киев