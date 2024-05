Лос-Анджелес, США, 27 сентября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Солистка группы Heart Нэнси Уилсон представила песню под названием Amigo Amiga. Об этом 27 сентября сообщает NME.

Уилсон посвятила композицию покойному барабанщику Foo Fighters Тейлору Хокинсу, с которым она сотрудничала в рамках своего сольного альбома You And Me в 2021 году. По словам артистки, она начала писать песню в ночь смерти Хокинса, и название песни связано с прозвищами, которые пара дала друг другу.

ИА REGNUM напоминает, что Тейлор Хокинс умер 26 марта 2022 года в возрасте 50 лет. Причиной смерти стала передозировка наркотиками.