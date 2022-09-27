Томск, , 13:39 — REGNUM Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил провести внеплановые проверки безопасности в школах в связи с трагедией в Ижевске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Руководитель региона дал распоряжение службам взять на контроль все школы, проверить их на предмет защищённости от террористической угрозы, провести инструктаж со всеми работниками.

«Максимально усилить внимание за подходами к школе — кто заходит, почему он туда идёт. Ещё на подступах к школе должны определять, по периметру, кто имеет, кто не имеет право заходить, чётко отслеживать это», — отметил он.

Заместителю по научно-образовательному комплексу вместе с руководителями школ области и соответствующими ведомствами поручено провести внеплановые проверки безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 сентября в школу №88 Ижевска ворвался вооружённый мужчину и открыл стрельбу. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Более 20 человек ранены. В Удмуртии объявлен траур.

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