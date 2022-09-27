Томск, 27 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил провести внеплановые проверки безопасности в школах в связи с трагедией в Ижевске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Руководитель региона дал распоряжение службам взять на контроль все школы, проверить их на предмет защищённости от террористической угрозы, провести инструктаж со всеми работниками.

«Максимально усилить внимание за подходами к школе — кто заходит, почему он туда идёт. Ещё на подступах к школе должны определять, по периметру, кто имеет, кто не имеет право заходить, чётко отслеживать это», — отметил он.

Заместителю по научно-образовательному комплексу вместе с руководителями школ области и соответствующими ведомствами поручено провести внеплановые проверки безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 сентября в школу №88 Ижевска ворвался вооружённый мужчину и открыл стрельбу. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Более 20 человек ранены. В Удмуртии объявлен траур.

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