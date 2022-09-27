Москва, 27 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о специальных местах, где возможна продажа животных, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Принятие закона создаст дополнительные меры защиты животных от жестокого обращения», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Устанавливаются требования к местам, где осуществляется продажа животных, в том числе к зоомагазинам и так называемым птичьим рынкам.

«Содержание животных в местах, используемых для торговли животными, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными правительством РФ», — следует из документа.

В Госдуме обеспокоены тем, что животные зачастую содержатся в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм.

Законопроект не касается сельскохозяйственных животных.