Астана, 27 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Урожайность при сборке зерновых в Казахстане в этом году на 30% выше, чем в прошлом. Об этом 27 сентября заявил на заседании премьер-министр республики Алихан Смаилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев доложил, что урожай собран на 96% засеянных площадей. Благодаря благоприятным условиям погоды, урожай собирали без простоев.

«Дальнейшая задача — обеспечить сохранность урожая. Следует четко распределить объемы для покрытия внутренней потребности и выполнения экспортных обязательств. Как видим, в текущем году Казахстан полностью обеспечил себя хлебом», — сказал премьер-министр.

Смаилов отметил, что средняя урожайность в этом году составила 13 цт/га, а в прошлом — 9,8 цт/га. Он поздравил аграриев с хорошим урожаем и поблагодарил за труд.

Напомним, в апреле в Казахстане ввели ограничение на экспорт пшеницы и муки, опасаясь нехватки продуктов. 1 сентября запрет сняли в связи с благоприятным прогнозом на урожай.