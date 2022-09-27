Владимир, 27 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Ещё 15 человек, призванных в рамках частичной мобилизации, отправились в учебный центр из города Владимира. Об этом 27 сентября в социальных сетях сообщили губернатор Александр Авдеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Глава региона лично приехал на проводы резервистов. По его словам, настрой у бойцов нормальный, они чувствуют одобрение и поддержку. В учебном центре владимирцы пройдут необходимую подготовку.

«Семьи защитников Родины обязательно поддержим. Отделам соцзащиты дана команда связаться с ними, выяснить потребности. Помощь будет оказывать и государство, и общественность. Предприниматели также хотят участвовать. Объединим силы. Все ждём наших земляков назад живыми, здоровыми и с победой», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября.