Из Владимира в учебный центр проводили новую партию мобилизованных
Владимир, 27 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Ещё 15 человек, призванных в рамках частичной мобилизации, отправились в учебный центр из города Владимира. Об этом 27 сентября в социальных сетях сообщили губернатор Александр Авдеев.
Иван Шилов ИА REGNUM
Частичная мобилизация в России
Глава региона лично приехал на проводы резервистов. По его словам, настрой у бойцов нормальный, они чувствуют одобрение и поддержку. В учебном центре владимирцы пройдут необходимую подготовку.
«Семьи защитников Родины обязательно поддержим. Отделам соцзащиты дана команда связаться с ними, выяснить потребности. Помощь будет оказывать и государство, и общественность. Предприниматели также хотят участвовать. Объединим силы. Все ждём наших земляков назад живыми, здоровыми и с победой», — подчеркнул губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября.