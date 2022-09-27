Чебоксары, , 13:37 — REGNUM Главе Чувашии Олегу Николаеву 27 сентября представили вновь назначенного руководителя УФСИН. Пост занял полковник внутренней службы Геннадий Шиндин, ранее работавший заместителем начальника УФСИН по Мордовии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

Новый глава УФСИН по Чувашии Геннадий Шиндин https://cap.ru/

Директор ФСИН России Аркадий Гостев в качестве нового руководителя территориального органа федерального ведомства представил Геннадия Шиндина. Он выразил уверенность в том, что «разносторонний профессиональный опыт и организаторские способности» позволят вновь назначенному начальнику «быстро войти в курс дела и добиться положительных результатов».

Отмечается, что Гостев предложил нарастить до 400 число рабочих мест для осуждённых к принудительным работам. Олег Николаев поддержал предложение, так как, люди, «которые когда-то оступились», смогут за счёт данного вида наказания принести «достаточно большой эффект для экономического развития территорий». Глава Чувашии предложил «не ограничиваться 400 рабочими местами».

В качестве исправительных центров в УФСИН создано пять участков, основные направления — швейное производство, металлообработка и деревообработка. В январе–августе 2022 года выпущено продукции на 1,2 млрд рублей, в производстве занято 99,8% списочного состава осуждённых.

Объём поставок по государственным контрактам вещевого имущества для личного состава Росгвардии, ФССП и МВД возрос с 292 млн рублей в 2021 году до 1,4 млрд рублей в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Чувашии главой управления Федеральной службы исполнения наказаний был Александр Робота, который с сентября 2014 года работал в статусе исполняющего обязанности, а в июле 2015 года утверждён в должности руководителя ведомства. В республику он переведён из Тверской области, а после службы в Чувашии переведён в Саратовскую область на пост начальника УФСИН.

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