Чебоксары, 27 сентября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Главе Чувашии Олегу Николаеву 27 сентября представили вновь назначенного руководителя УФСИН. Пост занял полковник внутренней службы Геннадий Шиндин, ранее работавший заместителем начальника УФСИН по Мордовии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

https://cap.ru/ Новый глава УФСИН по Чувашии Геннадий Шиндин

Директор ФСИН России Аркадий Гостев в качестве нового руководителя территориального органа федерального ведомства представил Геннадия Шиндина. Он выразил уверенность в том, что «разносторонний профессиональный опыт и организаторские способности» позволят вновь назначенному начальнику «быстро войти в курс дела и добиться положительных результатов».

Отмечается, что Гостев предложил нарастить до 400 число рабочих мест для осуждённых к принудительным работам. Олег Николаев поддержал предложение, так как, люди, «которые когда-то оступились», смогут за счёт данного вида наказания принести «достаточно большой эффект для экономического развития территорий». Глава Чувашии предложил «не ограничиваться 400 рабочими местами».

В качестве исправительных центров в УФСИН создано пять участков, основные направления — швейное производство, металлообработка и деревообработка. В январе–августе 2022 года выпущено продукции на 1,2 млрд рублей, в производстве занято 99,8% списочного состава осуждённых.

Объём поставок по государственным контрактам вещевого имущества для личного состава Росгвардии, ФССП и МВД возрос с 292 млн рублей в 2021 году до 1,4 млрд рублей в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Чувашии главой управления Федеральной службы исполнения наказаний был Александр Робота, который с сентября 2014 года работал в статусе исполняющего обязанности, а в июле 2015 года утверждён в должности руководителя ведомства. В республику он переведён из Тверской области, а после службы в Чувашии переведён в Саратовскую область на пост начальника УФСИН.

Подробнее: В Чувашии назначен новый начальник УФСИН