Москва, , 13:38 — REGNUM По данным Минсельхоза урожай зерна в 2022 году обещает быть достойным, по некоторым составляющим — просто рекордным. Об этом сегодня, 27 сентября, заявил президент России Владимир Путин.

Зерно Nstrumenttorg.ru

По его словам, уже обмолочено 138,7 млн тонн зерна. Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период 2021 года.

«По оценкам экспертов, суммарный сбор зерна 150 млн тонн, а пшеницы — порядка 100 млн тонн. Это станет рекордным значением за всю историю России», — отметил Путин.

ИА REGNUM ранее сообщало, вывоз зерна с территории б. УССР страны Запада используют для удовлетворения своего внутреннего спроса, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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