Москва, , 13:36 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль проанонсирует мероприятия главы государства Владимира Путина, если они будут.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Таким образом Песков ответил на вопрос, примет ли участие Путин в митинге по воссоединению новых территорий с Россией.

«Если будут какие-то еще мероприятия, мы будем их анонсировать», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что Госдума 28 сентября проголосует за воссоединение ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областей с Россией.

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