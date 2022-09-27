Москва, 27 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль проанонсирует мероприятия главы государства Владимира Путина, если они будут.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Таким образом Песков ответил на вопрос, примет ли участие Путин в митинге по воссоединению новых территорий с Россией.

«Если будут какие-то еще мероприятия, мы будем их анонсировать», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что Госдума 28 сентября проголосует за воссоединение ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областей с Россией.

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